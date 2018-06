Den Haag (AFP) Als Reaktion auf die Enthüllungen der "Paradise Papers" überprüfen die Niederlande 4000 Steuerabkommen mit Unternehmen und ausländischen Organisationen. Dies teilte die Regierung am Mittwoch mit. Laut einem Bericht der Zeitung "Trouw" hatte unter anderem der Konsumgüterkonzern Procter&Gamble 2008 ein "Geheimabkommen" mit den niederländischen Behörden geschlossen, das ihm 145 Millionen Euro an Steuern ersparte. Anfang 2018 will das Finanzministerium das Parlament über die Ergebnisse der Prüfungen informieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.