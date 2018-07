Moskau (AFP) Der Kurzbotschaftendienst Twitter hat sich nach Angaben der russischen Internetaufsicht damit einverstanden erklärt, die persönlichen Daten seiner russischen Nutzer bis Mitte 2018 in Russland zu speichern. Damit entspreche das US-Unternehmen einem 2015 in Kraft getretenen Gesetz, erklärte die Behörde Roskomnadsor am Mittwoch.

