Köln (SID) - Frauenfußball-Meister VfL Wolfsburg will auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League wieder für Furore sorgen. Nach dem Torfestival in der ersten Runde, als das Team um Nationalspielerin Alexandra Popp mit 12:2 und 3:0 gegen Atletico Madrid gewann, treffen die Wolfsburgerinnen um 19.00 Uhr auf den AC Florenz.

Bundesligist Bayern München jagt im EuroCup den fünften Sieg im fünften Spiel. Das Team von Trainer Sasa Djordjevic empfängt in der Vorrundengruppe B den italienischen Vertreter Grissin Bon Reggio Emilia. Alba Berlin will bei den Spaniern von Bilbao Basket den Anschluss an die Tabellenspitze in Gruppe C halten, in der Gruppe D ist ratiopharm Ulm in Italien bei Dolomiti Energia Trient zu Gast. Alle Spiele beginnen um 20.30 Uhr.