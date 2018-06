Rangun (AFP) Eigentlich hat eine junge US-Urlauberin den Sonnenuntergang vom Dach eines Tempels in Myanmar aus bewundern wollen - doch ist sie dabei tödlich verunglückt. Die 20-Jährige sei von einer Pagode in der früheren Hauptstadt Bagan in die Tiefe gestürzt, teilte das Innenministerium am Mittwoch mit. Auf dem Weg ins Krankenhaus in Mandalay sei die junge Frau verstorben.

