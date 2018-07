Berlin (AFP) In Deutschland fehlen tausende Betreuungsplätze für jüngere Pflegebedürftige. Dies geht aus dem Pflegereport der Krankenkasse Barmer hervor, der am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Einer Umfrage zufolge gibt es für unter 60-Jährige beginnend mit dem frühen Kindesalter etwa 4000 teilstationäre und rund 3400 Kurzzeitpflegeplätze zu wenig. Zudem haben sie meist ganz andere Krankheitsbilder und damit andere Bedürfnisse als ältere Pflegebedürftige.

