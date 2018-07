Berlin (AFP) In Berlin könnte erstmals eine von den Nationalsozialisten zerstörte Synagoge in ihrem ursprünglichen Gewand wieder aufgebaut werden. Diesen Vorschlag präsentierte am Donnerstag, dem 79. Jahrestag der Reichspogromnacht, der Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh. Er schlug den Wiederaufbau der am 9. November 1938 schwer beschädigten Synagoge am Fraenkelufer im Stadtteil Kreuzberg vor. "Da würde sich die Gemeinde sehr freuen, das wieder zu haben."

