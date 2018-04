Berlin (AFP) Die Steuereinnahmen des Bundes dürften in den Jahren bis 2021 um 19,5 Milliarden Euro höher ausfallen als bisher angenommen. Diese sogenannte Schätzabweichung geht aus der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung hervor, die am Donnerstag in Berlin veröffentlicht wurde. Die Prognose steckt auch den finanziellen Spielraum für ein mögliches Jamaika-Bündnis im Bund ab.

