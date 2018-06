Koblenz (AFP) Deutsche und britische Polizisten haben gemeinsam eine Bande zerschlagen, die Ausweise für afrikanische Flüchtlinge gefälscht haben soll. Bei Durchsuchungsaktionen in Frankfurt am Main, Offenbach, Maintal und Mainz sowie in London wurden drei Menschen vorläufig festgenommen, wie die Bundespolizei in Koblenz am Donnerstag mitteilte.

