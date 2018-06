Hamburg (AFP) Eine Frau hat in einer Hamburger Parfümerie Lipgloss gestohlen, obwohl sie 23.000 Euro Bargeld in der Tasche hatte. Die 33-Jährige wurde am Mittwoch im Hauptbahnhof von einem Ladendetektiv erwischt, nachdem sie den Kosmetikartikel im Wert von 37 Euro in ihrem Jackenärmel verschwinden ließ, wie die Bundespolizei am Mittwochabend mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.