Düsseldorf (AFP) Kinderärzte haben vor einer Verletzungsgefahr durch sogenannte Fidget Spinner gewarnt. "Die Kleinteile der Fidget Spinner, in manchen Fällen auch Batterien, können versehentlich verschluckt werden", erklärte Hermann Josef Kahl vom Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte am Donnerstag in Düsseldorf. In den USA habe es Erstickungsunfälle mit den Handkreiseln bei Kindern bis zu 14 Jahren gegeben.

