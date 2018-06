Euskirchen (AFP) In der Garage eines Abrissgebäudes im rheinischen Euskirchen ist am Donnerstag eine Metallkassette mit der Aufschrift "Radioaktiv - Uran" gefunden worden. Messungen der Feuerwehr und des Fraunhofer-Instituts ergaben laut Polizei, dass es sich um schwach strahlendes Material handelte. Die Substanz sei in dem Metallbehältnis gesichert und nicht ausgetreten. Für die Anwohner auch im näheren Umfeld bestand demnach keine Gefahr.

