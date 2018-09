Bonn (AFP) Der Online-Handel in Deutschland und im Ausland hat der Deutschen Post erneut ein Rekordergebnis beschert. Im dritten Quartal stieg der Gewinn um 3,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 641 Millionen Euro, der Umsatz um 5,6 Prozent auf 14,6 Milliarden Euro. Der Gewinn vor Steuern und Zinsen in Höhe von 834 Millionen Euro bedeutet für den Konzern Deutsche Post DHL das stärkste dritte Quartal seiner Geschichte, wie das Unternehmen am Donnerstag in Bonn mitteilte.

