München (AFP) Siemens will den drohenden Stellenabbau in der Kraftwerkssparte zumindest teilweise mit Neueinstellungen in anderen Konzernsparten kompensieren. Im neuen Geschäftsjahr werde es weltweit 30.000 bis 33.000 neue Einstellungen geben, davon etwa 4000 bis 5000 in Deutschland, sagte Konzernchef Joe Kaeser am Donnerstag im Fernsehsender n-tv. Mit einer "konstruktiven und lösungsorientierten" Haltung gehe er davon aus, dass "viele" Mitarbeiter aus der Kraftwerkssparte konzernintern übernommen werden können.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.