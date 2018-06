Bonn (AFP) Die Kosten von extremen Wetterereignissen gehen laut einer Studie schon jetzt in die Billionen - und wegen des Klimawandels drohen sie weiter zuzunehmen. Zwischen 1997 und 2016 habe der weltweite wirtschaftliche Schaden durch Wetterextreme wie Stürme und Dürren 3,16 Billionen Dollar (2,73 Billionen Euro) betragen, heißt es im Globalen Klima-Risiko-Index (KRI) 2018, den die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch am Donnerstag bei der UN-Klimakonferenz in Bonn vorstellte.

