Frankfurt/Main (AFP) Festnahme nach 24 Jahren: Bundespolizisten haben am Donnerstag am Flughafen Frankfurt am Main einen Inder gefasst, der 1993 in Großbritannien einen Menschen erstochen haben soll. Die Justiz dort hatte im April 2017 einen europäischen Haftbefehl für ihn ausgestellt, weil er unter anderem in Frankreich vermutet wurde.

