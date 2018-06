Aurich (SID) - Der in der Meisterschaft noch sieglose Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat auch in der Länderspielpause einen Erfolg verpasst. Der Tabellen-Vorletzte musste sich gegen den niederländischen Liga-Zehnten SV Heerenveen mit einem 2:2 (0:1) begnügen. Seine einzigen beiden Pflichtspielsiege hatte Bremen in den ersten Runden des DFB-Pokals gegen Würzburg und Hoffenheim gefeiert.

Im Ellernfeld-Stadion in Aurich drehten Lamine Sane (68.) und Max Kruse (76./Foulelfmeter) das Spiel zugunsten der Mannschaft von Interimstrainer Florian Kohfeldt, nachdem Heerenveen durch Pelle van Amersfoort (23.) in Führung gegangen war. In der 90. Minute sorgte Jordy Bruijn dann aber für den Endstand.