Berlin (SID) - Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner sieht sich als einzigartig an und hofft daher auf einen Platz im deutschen Aufgebot für die WM 2018 in Russland. "Weil ich eine Spielweise habe, die sonst keiner hat. Da sind sehr viele kreative und technisch starke Spieler, aber ich bringe ein anderes Element rein, das so noch nicht vorhanden ist und das auch kein anderer Stürmer mit meiner Körpergröße hat", sagte der Stürmer von 1899 Hoffenheim im kicker-Interview vor dem Duell mit England am Freitag (21.00 Uhr/ZDF) in London.

Seine Wucht sei "ein Puzzleteil, das ich auch mit Blick auf die WM einbringen könnte". Er habe "keinen Druck oder Stress, gar nichts, das ist mein großer Vorteil. Sollte ich bei der WM nicht dabei sein, dann bin ich kurz traurig, aber dann ist das so."

Wagner (29) hat in seinen fünf Länderspielen fünf Tore erzielt. Er wird wohl mit Mario Gomez vom VfL Wolfsburg konkurrieren müssen, da Timo Werner (RB Leipzig) bei Bundestrainer Joachim Löw im Angriff gesetzt scheint.