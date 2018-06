Berlin (dpa) - Die Elektroindustrie hat mehr Tempo bei der Energiewende gefordert und setzt große Erwartungen in eine mögliche Jamaika-Koalition. "Die Energiewende muss endlich wieder Fahrt aufnehmen", sagte der Präsident des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie, Michael Ziesemer, der Deutschen Presse-Agentur. Das Energiesystem sei größtenteils weiter auf alte Technologien ausgerichtet, so Ziesemer. Die Elektroindustrie mit rund 847 000 Beschäftigten gehört zu den wichtigsten Industriezweigen in Deutschland.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.