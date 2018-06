Brüssel (AFP) Der Kommandeur der Nato-Truppen in Europa, Curtis Scaparrotti, hat Russland aufgefordert, sich nicht länger in Wahlen in Europa "einzumischen". Russland habe sich in den USA und zuletzt auch in einigen europäischen Ländern in Wahlen eingemischt, sagte der US-General am Donnerstag beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel. Diese Einmischungsversuche in das "souveräne Recht" anderer Länder, "ihre Regierung und deren Arbeit zu bestimmen", müssten "aufhören", forderte Scaparrotti.

