Peking (AFP) Ein Treffen von US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin am Freitag in Vietnam ist nach Angaben von US-Außenminister Rex Tillerson bisher nicht geplant. Tillerson sagte am Donnerstag in Peking, es gebe noch keine Entscheidung. Zuvor hatten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf den Kreml-Berater Juri Uschakow berichtet, das Treffen werde am Freitag am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im vietnamesischen Danang stattfinden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.