San Francisco (AFP) Während einer Testfahrt in Las Vegas ist ein selbstfahrender Kleinbus am Mittwoch mit einem Lieferwagen zusammengestoßen. Der Fahrer des Lieferwagens habe den Unfall verursacht, teilte die Stadt Las Vegas mit. Der selbstfahrende Kleinbus der französischen Firma Navya musste damit gleich am ersten Tag eines einjährigen Testprogramms aus dem Verkehr gezogen werden.

