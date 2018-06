Genf (AFP) Die Vereinten Nationen haben an die Konfliktparteien in Syrien appelliert, 400 verletzte und kranke Zivilisten aus der belagerten Rebellenbochburg Ost-Ghuta ausreisen zu lassen. "Rund 400 Männer, Frauen und Kinder müssen sofort evakuiert werden", sagte der Chef der UN-Hilfsmission für Syrien, Jan Egeland, am Donnerstag in Genf. 29 der Zivilisten, darunter 18 Kinder, werden seinen Angaben zufolge ohne schnelle medizinische Behandlung sterben.

