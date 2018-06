New York (AFP) Pop-Ikone Rihanna, die Menschenrechtsanwältin Amal Clooney sowie die Designerin Donatella Versace sind Ko-Vorsitzende der prestigeträchtigen Spendengala für das Kostüminstitut des Metropolitan Museum of Art in New York im kommenden Jahr. Zusammen mit der Gastgeberin, "Vogue"-Chefin Anna Wintour, laden sie zur Met Gala - drei Tage vor der Eröffnung der berühmten Modeausstellung des Instituts, wie das Met am Mittwoch mitteilte. Unter dem Ausstellungsmotto "Himmlische Körper: Mode und die katholische Vorstellungswelt" präsentiert das Museum ab dem 10. Mai christlich inspirierte Mode inklusive päpstlicher Gewänder aus dem Vatikan.

