Ulm (AFP) An einem Bahnübergang im schwäbischen Biberach ist ein Mann von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Der 84-Jährige umging am Donnerstag die bereits geschlossenen Bahnschranken des Fuß- und Radwegs, wie die Polizei am Freitag in Ulm mitteilte. Demnach reagierte er nicht auf Warnrufe von Passanten.

