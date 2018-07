Berlin (AFP) Linken-Geschäftsführer Matthias Höhn hat am Freitag seinen Rücktritt als Bundesgeschäftsführer der Partei erklärt. Dies teilte die Linke in Berlin mit. Das Amt soll kommissarisch der frühere Berliner Wirtschaftssenator Harald Wolf übernehmen, wie die Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger hinzufügten. Dies soll auf der Sitzung des Parteivorstandes am Mittwoch beschlossen werden. Der Rücktritt von Höhn war seit einiger Zeit erwartet worden.

