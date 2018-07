Paris (AFP) In den OECD-Staaten ist die Lebenserwartung seit 1970 um zehn Jahre gestiegen. In einem am Freitag vorgelegten Bericht macht die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vor allem den "gesünderen Lebensstil, höhere Einkommen und bessere Bildung" dafür verantwortlich, dass die Menschen in den 35 Mitgliedstaaten immer älter werden. Die durchschnittliche Lebenserwartung liege inzwischen bei 80,6 Jahren.

