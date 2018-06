Berlin (AFP) In die Entscheidung über die Aufnahme von formellen Jamaika-Koalitionsverhandlungen will CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel auch die Parteibasis einbinden: Geplant sind Ende November fünf Konferenzen mit Amts- und Mandatsträgern der CDU. Einen entsprechenden Bericht des "Tagesspiegel" bestätigte die CDU am Freitag.

