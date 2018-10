München (AFP) Sollten die Verhandlungen über die Bildung einer Jamaika-Regierung scheitern, will die SPD nicht aus der Opposition heraus eine Minderheitsregierung tolerieren. "Das ist in der aktuellen Lage, in der sich Europa befindet, keine Option", sagte SPD-Generalsekretär Hubertus Heil laut Vorabmeldung vom Freitag dem Magazin "Focus". "Es stehen wichtige Entscheidungen an, und da ist Deutschland mit ganzer Kraft gefragt und nicht mit einer halben und nur geduldeten Regierung."

