Berlin (AFP) Der in der Türkei inhaftierte Journalist Deniz Yücel hat von der türkischen Justiz einen fairen und schnellen Prozess gefordert. "Ich will einen fairen Prozess. Und den am besten gleich morgen", sagte Yücel der Zeitung "taz". Die Fragen beantwortete er nach Angaben der Zeitung schriftlich über seine Anwälte.

