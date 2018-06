Brüssel (AFP) EU-Chefunterhändler Michel Barnier hat London aufgefordert, sich in den nächsten zwei Wochen zu den Finanzforderungen der EU zu äußern. Sonst könnten die Brexit-Verhandlungen im Dezember nicht in die zweite Phase gehen, sagte Barnier am Freitag in Brüssel nach der sechsten Runde der Brexit-Gespräche. Ein wesentlicher Streitpunkt bei den Gesprächen sind die Finanzforderungen der EU, die EU-Parlamentspräsident Antonio Tarjani unlängst auf bis zu 60 Milliarden Euro schätzte.

