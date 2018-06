Hamburg (SID) - Laut des entthronten Weltmeisters Nico Rosberg darf sich Ferrari-Star Sebastian Vettel (Heppenheim) auch in der nächsten Saison kaum Hoffnungen auf den WM-Titel in der Formel 1 machen. "Ich glaube nicht, dass Sebastian Vettel nächstes Jahr eine größere Chance haben wird", sagte Rosberg dem Nachrichtenportal t-online.de: "Mercedes ist als gesamtes Team einfach eine Macht. Deshalb bin mir nicht so sicher, ob die Lücke zu Ferrari in der kommenden Saison nicht eher wieder größer wird."

Vettel hatte die WM-Wertung in diesem Jahr lange angeführt, verlor nach ernüchternden Rennen in Asien aber den Anschluss an den neuen Weltmeister Lewis Hamilton. Vor dem vorletzten Grand Prix der Saison am Sonntag in Brasilien (17.00 Uhr/RTL und Sky) ist dem Silberpfeil-Piloten aus England der Titel nicht mehr zu nehmen.

Nur wenn Mercedes Fehler mache, könne sich nach Einschätzung von Rosberg an den Machtverhältnissen in der Königsklasse etwas ändern. "Darauf müssen Sebastian und Ferrari hoffen und dann im richtigen Moment da sein", sagte der Wiesbadener, der nach seinem Titelgewinn 2016 seine Karriere beendet hatte.