Warschau (AFP) In ihrer Sorge um den Fortbestand der eigenen Bevölkerung ist die polnische Regierung auf die Karnickel gekommen: In einem teuren Werbespot rät sie den Landleuten, es wie die Kanichen zu machen. Der 30-sekündige Clip sorgte noch vor seiner geplanten Ausstrahlung für Belustigung, aber auch Verärgerung in Polen. In dem 637.000 Euro teuren Spot tummeln sich dutzende Kaninchen auf grüner Wiese, hoppeln und knabbern Karotten oder Kohl.

