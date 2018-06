Magdeburg (SID) - Tischtennis-Rekordeuropameister Timo Boll (Düsseldorf) ist bei den German Open in Magdeburg Weltcupsieger Dimitrij Ovtcharov ins Achtelfinale gefolgt. Der Weltranglistenvierte gewann sein Auftaktmatch bei dem mit 210.000 Dollar dotierten World-Tour-Turnier gegen seinen 23 Plätze tiefer geführten Klubkollegen Kristian Karlsson (Schweden) sicher mit 4:1. In der Runde der besten 16 muss der viermalige Titelgewinner am Samstag entweder gegen den französischen Weltranglistenachten Simon Gauzy oder den Japaner Jin Ueda antreten.