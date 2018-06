Magdeburg (SID) - Tischtennis-Weltcupsieger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) und EM-Rekordsieger Timo Boll (Düsseldorf) sind bei den German Open in Magdeburg die letzten Trumpfasse der Gastgeber. Die Top-5-Stars widersetzten sich zum Auftakt ihres Heimspiels dem Favoritensterben in der ersten Runde und spielen am Samstag um den Einzug ins Viertelifinale.

Ovtcharov behauptete sich bei seinem ersten Auftritt an der Börde ohne größere Mühe. Nach seinem 4:1 gegen den über 200 Plätze tiefer notierten Ungarn Bence Majoros trifft der Weltranglistendritte im Achtelfinale auf Chinas früheren Doppel-Weltmeister Yan An. Als Nummer vier der Welt agierte auch Boll ebenfalls in fünf Sätzen gegen seinen schwedischen Klubkollegen Kristian Karlsson weitgehend souverän. Nächster Gegner des viermaligen Titelgewinners ist der französische Weltranglistenachte Simon Gauzy.

Alle anderen Aktiven des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) sind am Wochenende nur noch Zuschauer. Keiner der fünf übrigen DTTB-Vertreter in den Hauptfeldern des hochkarätig besetzten Platin-World-Tour-Turniers erreichte die zweite Runde. Bei den Herren scheiterten Ruwen Filus (Fulda), Bastian Steger (Bremen) und Patrick Franziska (Saarbrücken) ebenso an ihren Auftakthürden wie bei den Damen die Weltranglistenelfte Han Ying (Düsseldorf/Tarnobrzeg) und die frühere German-Open-Siegerin Shan Xiaona (Berlin).

Das geschlagene DTTB-Quintett befand sich damit allerdings unerwartet in prominenter Gesellschaft. Denn auch für Chinas London-Olympiasieger Zhang Jike, den Weltranglistenfünften Koki Niwa (Japan) und den früheren Weltranglistenersten Wladimir Samsonow (Weißrussland) ist das Turnier bereits beendet. Im Doppel schieden außerdem die Weltmeister Xu Xin/Fan Zhendong (China) im Viertelfinale aus.