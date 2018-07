Lake Placid (SID) - Die deutschen Bob-Piloten um Zweifach-Weltmeister Francesco Friedrich haben im Olympiawinter noch einige Anlaufschwierigkeiten. Auch beim zweiten Weltcup der Saison in Lake Placid/USA verpasste Friedrich (Oberbärenburg) mit Anschieber Martin Grothkopp in seiner Spezialdisziplin Zweierbob als Neunter deutlich die Podestplätze. Bereits am Donnerstag hatte der 27-Jährige, der im vergangenen Winter mit dem kleinen Schlitten nie schlechter als Zweiter gewesen war, diesen Rang belegt.

Der Stuttgarter Johannes Lochner, gemeinsam mit dem zeitgleichen Friedrich amtierender Weltmeister im Vierer, sorgte mit Christopher Weber auf der Bremse als Sechster noch für das beste Ergebnis aus deutscher Sicht. Friedrichs Vereinskollege Nico Walther wurde am Tag nach seinem ersten Weltcupsieg im Zweier mit Anschieber Kevin Kuske zeitgleich mit Friedrich Neunter. Der Sieg ging an das US-Duo Codie Bascue/Sam McGuffie.

Rund drei Monate vor den Winterspielen in Pyeongchang/Südkorea (9. bis 25. Februar 2018) ist ein holpriger Saisonstart beim Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) aber quasi einkalkuliert worden. "Auf den schnellen und gefährlichen Bahnen in Nordamerika geht es vor allem darum, dass wir mit Mensch und Material heil durchkommen", hatte Bundestrainer René Spies vor dem Saisonstart im SID-Interview gesagt. Alle Planungen sind auf den Höhepunkt in Ostasien ausgerichtet.

Allerdings waren die Deutschen noch im vergangenen Winter von Erfolg zu Erfolg geeilt: Friedrich gewann im Zweier bei der Heim-WM am Königssee seinen vierten WM-Titel nacheinander und sicherte sich auch den Gesamtweltcup in dieser Disziplin. Bei der Vierer-WM komplettierte Walther als Dritter das rein deutsche Podium hinter den zeitgleichen Champions Friedrich und Lochner.