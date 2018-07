Heerenveen (SID) - Medaillenhoffnung Nico Ihle ist glänzend in die olympische Saison gestartet. Beim Weltcup-Auftakt in Heerenveen brachte der Eisschnelllauf-Sprinter in 34,78 Sekunden einen schnellen und technisch starken Lauf auf die Bahn und belohnte sich mit dem zweiten Platz. Damit erfüllte Ihle zugleich die nationale Olympia-Norm über die Kurzdistanz.

Besonders dieser Fakt sorgte für Jubelstürme beim Chemnitzer. "Wahnsinn! Ich bin überglücklich", sagte Ihle, der zum 14. Mal auf dem Weltcup-Podium stand: "Das ist sehr geil. Dass es im ersten Rennen geklappt hat, ist natürlich mega."

Der 31-jährige Ihle, auf den Einzelstrecken einer von drei potenziellen Podestkandidaten der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) für die Winterspiele 2018 in Pyeongchang, musste sich nur dem Norweger Havard Holmefjord Lorentzen (34,69) geschlagen geben. Dritter wurde der Niederländer Kai Verbij (34,84).

Im Duell mit dem Finnen Mika Poutala gelang Ihle ein guter Start, die ersten 100 Meter legte er in 9,72 Sekunden zurück. "Ich bin ohne Hektik gelaufen und habe gemerkt, dass ich Mika im Griff habe", erklärte Ihle, der die abschließende Innenkurve technisch sauber durchlief und mit großem Abstand ins Ziel sprintete. "Ich habe die Power und eine gute Stabilität auf dem Eis gehabt", sagte Ihle, der im Ziel beide Arme jubelnd nach oben riss.

Nach dem Traumstart wartet auf Ihle am Wochenende ein umfangreiches Rennprogramm, neben den 500 m ist er auch über 1000 m sowie im Teamsprint gefordert. "Ich weiß genau, wie befreit ich in der Vergangenheit mit der erzielten Olympia-Norm gelaufen bin", sagte Ihle.