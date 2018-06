Osaka (SID) - Eiskunstlauf-Olympiasieger Yuzuru Hanyu musste seine Teilnahme an der zur Grand-Prix-Serie zählenden NHK-Trophy in Osaka wegen einer Bänderverletzung am rechten Knöchel absagen. Der Japaner war am Donnerstag im Training beim vierfachen Lutz gestürzt. Der 22-Jährige wird damit auch das Grand-Prix-Finale Anfang Dezember in Nagoya verpassen. Der Olympiastart des Weltmeisters ist nach derzeitigem Stand aber nicht gefährdet.