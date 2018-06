Suwon (SID) - Der kolumbianische Fußball-Nationalspieler Edwin Cardona (24) hat sich offiziell für seine Schlitzaugen-Geste im Länderspiel am Freitag in Suwon gegen Südkorea (1:2) entschuldigt. "Ich wollte niemanden beleidigen, kein Land und eine bestimmte Rasse. Falls jemand jedoch dies so interpretiert, entschuldige ich mich dafür", sendete der kolumbianische Verband einen Video-Post des Spielers via Twitter.

Im Duell am Freitag hatte sich der Südamerikaner in der zweiten Halbzeit zur in Südkorea als rassistische Geste ausgelegten Aktion hinreißen lassen. "Ich bin keine aggressive Person, meine Emotionen haben mir einen Streich gespielt", sagte Cardona. Der südkoreanische Kapitän Ki Sung-Yueng hatte die Geste des Kolumbianers verurteilt: "Dieses rassistische Verhalten ist inakzeptabel."

Der ehemalige Hamburger und Leverkusener Bundesligaprofi Heung-Min Son hatte mit einem Doppelpack den Sieg der Südkoreaner sichergestellt. Es waren die Länderspieltreffer 18 und 19 für den Linksaußen von Tottenham Hotspur. Kolumbiens Innenverteidiger Cristian Zapata (77.) sorgte auf Vorlage von Bayern Münchens Star James für den Anschlusstreffer.