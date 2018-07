Hamburg (dpa) - Eine 70-Jährige Frau soll in Hamburg ihren vermutlich demenzkranken Ehemann erstochen haben. Die Ermittler prüfen, ob es Notwehr war. Vor der Bluttat in der Nacht gab es Streit. Dabei soll der 73-Jährige seine Ehefrau angegriffen haben. Die Frau soll während der Auseinandersetzung zu einem Messer gegriffen haben. Sie wählte selbst den Notruf, wurde festgenommen, vernommen und wieder auf freien Fuß gesetzt. Worum es in dem Streit ging, ist noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.