Köln (SID) - FORMEL 1: Zwar ist die Weltmeisterschaft in der Königsklasse des Motorsports entschieden, mit einem guten Resultat beim Großen Preis von Brasilien wollen die Topfahrer um den neuen Champion Lewis Hamilton (Mercedes) und seinem Herausforderer Sebastian Vettel (Ferrari) ihre Muskeln bereits im Hinblick auf die kommende Saison spielen lassen. Das Qualifying beim Rennen in Sao Paulo beginnt um 17.00 Uhr.

HANDBALL: Meister Rhein-Neckar Löwen kann mit einem Auswärtssieg beim Tabellensiebten SC DHfK Leipzig der Spitzenposition in der Bundesliga wieder ein Stück näherkommen. Mit dem zehnten Saisonsieg im elften Spiel würden die Mannheimer an der SG Flensburg-Handewitt vorbeiziehen und Platz zwei erobern. Anwurf in Leipzig ist um 18.10 Uhr.

EISHOCKEY: Beim Deutschland-Cup in Augsburg steht für die deutsche Nationalmannschaft bereits das zweite Spiel ab. Keine 24 Stunden nach dem Auftakt gegen Russland trifft das DEB-Team von Bundestrainer Marco Sturm beim Vier-Länder-Turnier auf die Slowakei. Das erste Bully im Curt-Frenzel-Stadion wird um 16.00 Uhr durchgeführt.

FUSSBALL: Dänemark kämpft im Play-off-Hinspiel um die Teilnahme an der WM 2018 in Russland gegen Irland ab 20.45 Uhr noch um eine möglichst gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Dienstag. Zwei Entscheidungen werden definitiv in Afrika fallen: Die beiden früheren Kontinentalmeister Elfenbeinküste und Marokko machen ab 18.30 Uhr einen Startplatz untereinander aus. Dem Gast aus Nordafrika reicht für die Qualifikation bereits ein Unentschieden. Zudem kann Tunesien schon mit einem Remis im Heimspiel gegen Libyen sein Ticket lösen.