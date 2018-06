Berlin (AFP) Nach Berichten über eine Schwarzgeldkasse an der deutschen Botschaft in Paris hat das Auswärtige Amt erstmals Verfehlungen dort eingeräumt. Es sei festgestellt worden, "dass die Art der Abrechnung nicht den üblichen Standards entsprach", heißt es in der Antwort von Außen-Staatssekretär Walter Lindner auf eine Anfrage der Grünen-Abgeordneten Franziska Brantner.

