München (AFP) Nach einem Brandanschlag auf einen Obdachlosen in München vor zehn Tagen hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Die 25 und 29 Jahre alten Tatverdächtigen gestanden die Attacke und gaben an, "sich nur einen Spaß erlaubt zu haben", teilte die Polizei in München am Sonntag mit. Auf die Spur der beiden kam die Polizei, nachdem sie im Zuge der Öffentlichkeitsfahndung auch Videoaufnahmen der Täter veröffentlichte.

