London (AFP) Bei den MTV Europe Music Awards ist der kanadische Popsänger Shawn Mendes am Sonntag als bester Künstler ausgezeichnet worden. Der 19-Jährige setzte sich bei der Preisverleihung in London in dieser Kategorie gegen namhafte Konkurrenz wie Ariana Grande, Ed Sheeran, Miley Cyrus oder Taylor Swift durch.

