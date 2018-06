Köln (SID) - Die ARD hat mit ihrer Premiere einer Liveübertragung von der Handball-Bundesliga am Samstagabend einen Quotenerfolg verzeichnet. Im Schnitt 1,59 Millionen Zuschauer verfolgten ab 18.10 Uhr den 29:23-Sieg des deutschen Meisters Rhein-Neckar Löwen beim SC DHfK Leipzig. Der Marktanteil betrug 7,2 Prozent. Gesprächsgast an seiner früheren Wirkungsstätte in Leipzig war Bundestrainer Christian Prokop.