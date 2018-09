Hamburg (SID) - Jürgen Mantell bleibt für weitere vier Jahre Präsident des Hamburger Sport-Bundes (HSB). Bei der Mitgliederversammlung in der Hansestadt wurde der 73-Jährige in Anwesenheit von DOSB-Präsident Alfons Hörmann einstimmig in seinem Amt bestätigt. Mantell kündigte nach seiner Wiederwahl an, 2021 nicht mehr kandidieren zu wollen.