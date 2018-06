Sydney (AFP) In Australien ist ein achtjähriges Mädchen bei einem Motorsport-Rennen ums Leben gekommen. Anita Board war bei einem Testrennen in der Stadt Perth in ihrem Rennwagen "Pony Power" unterwegs, als sie gegen eine Betonmauer raste, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei dem Unglück am Sonntag wurde sie demnach schwer verletzt und starb später im Krankenhaus.

