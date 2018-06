Köln (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat vor dem Länderspiel gegen Frankreich in Köln unangemeldeten Besuch bekommen. Kontrolleure der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) nahmen von vier Spielern am Sonntagabend im Teamhotel Urinproben, zwei von ihnen wurde zudem Blut abgenommen.

Weltmeister Deutschland trifft am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) zum Jahresabschluss auf die Franzosen. Am vergangenen Freitag war die seit 20 Spielen ungeschlagene DFB-Auswahl in England zu einem 0:0 gekommen.