Köln (SID) - FUSSBALL: Nach dem 0:1 im Play-off-Hinspiel gegen Schweden steht Italien im Rückspiel am Montag um 20.45 Uhr in Mailand unter großem Druck. Die Squadra Azzurra droht erstmals seit 1958 eine WM-Endrunde zu verpassen. Die Schweden um den Leipziger Bundesligaprofi Emil Forsberg haben dagegen gute Chancen, sich erstmals seit 2006 wieder für eine WM zu qualifizieren.

TENNIS: Der topgesetzte Rafael Nadal will endlich seinen ersten ATP-Final-Titel gewinnen. Zu seinem Auftakt in London spielt der 16-malige Grand-Slam-Sieger gegen den an Nummer sieben gelisteten Belgier David Goffin. Zuletzt plagten Nadal allerdings erneut Knieprobleme. Beim Masters in Paris musste er deshalb seinen Viertelfinal-Satrt absagen. Inzwischen gab er Entwarnung.