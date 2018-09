Köln (SID) - Der zweimalige Kugelstoß-Weltmeister David Storl hat einen neuen Trainer. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) am Montag mitteilte, wird der 27-Jährige künftig am Stützpunkt Leipzig von Wilko Schaa (35) betreut, der am 1. Januar als neuer Bundestrainer Wissenschaft Wurf/Stoß zum DLV wechselt.

Storl hatte sich nach einer enttäuschenden WM in London (Platz zehn) von seinem langjährigen Coach Sven Lang getrennt, der weiterhin federführender Kugelstoß-Bundestrainer ist. Schaa, Absolvent der Deutschen Sporthochschule Köln, werde laut DLV die Betreuung von Europameister Storl "in enger Kooperation" mit Lang übernehmen.

Storl hatte zur Trennung Ende August erklärt: "Ich möchte neue Wege gehen, neue Impulse setzen, weil ich bei Olympia oder Weltmeisterschaften wieder auf dem Podium stehen möchte."