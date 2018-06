Köln (SID) - Mit allen verbliebenen 23 Spielern und dem neuen WM-Ball hat Fußball-Weltmeister Deutschland das Abschlusstraining für den Länderspiel-Klassiker gegen Frankreich am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) absolviert. Die Einheit fand am Montagabend im Kölner Südstadion statt. Innenverteidiger Jerome Boateng war nach dem Spiel in England (0:0) aufgrund seiner muskulären Probleme zurück nach München gereist.

Der Telstar 18 ist eine Hommage an den allerersten adidas-WM-Ball und weckt Erinnerungen an die WM 1970 in Mexiko. Der erste Telstar war sowohl 1970 als auch vier Jahre später bei der WM in Deutschland zum Einsatz gekommen.